Махачев нокаутировал Волкановски и вновь защитил титул чемпиона UFC

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев в первом раунде нокаутировал представителя Австралии Александра Волкановски в главном поединке турнира UFC 294 в Абу-Даби.

Таким образом, россиянин второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму.

Махачев завоевал титул 22 октября 2022 года, победив Оливейру, а первую защиту успешно провел 12 февраля нынешнего года, победив Волкановски. На счету 31-летнего Махачева 25 побед при одном поражении, 35-летний Волкановски выиграл 26 боев, уступил в трех поединках. Он – чемпион UFC в полулегком весе.