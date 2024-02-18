Топурия нокаутировал Волкановски и стал чемпионом UFC в полулегком весе

Илия Топурия Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Испанец грузинского происхождения Илия Топурия победил австралийского бойца смешанного стиля Александра Волкановски в главном поединке турнира UFC 298 в Анахайме.

Бой завершился во втором раунде, когда Топурия смог нокаутировать своего соперника.

На кону поединка был чемпионский пояс UFC в полулегком весе, которым владел Волкановски. В результате Топурия стал новым чемпионом лиги, Волкановски же лишился титула. До этого австралиец пять раз успешно защищал пояс.

27-летний Топурия выиграл 15-й бой в смешанных единоборствах в карьере, поражений он не имеет. 35-летний Волкановски потерпел четвертое поражение при 26 победах. Среди поражений – два проигрыша от россиянина Ислама Махачева, когда тот защищал титул чемпиона UFC в легком весе.