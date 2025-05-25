Поиск

"Спартак" продлил контракт с Деяном Станковичем

"Спартак" продлил контракт с Деяном Станковичем
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Спартак" подписал новый контракт с главным тренером команды Деяном Станковичем, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Теперь соглашение с главным тренером рассчитано до лета 2027 года", - говорится в сообщении, в котором "Спартак" пожелал сербу "успешного продолжения работы, прогресса и завоевания трофеев с нашим клубом!"

46-летний Станкович приступил к работе со "Спартаком" летом прошлого года. Под его руководством команда финишировала на четвертом месте в РПЛ и дошла до финала Пути регионов Кубка России.

Станкович экс-футболист сборных Югославии и Сербии. На клубном уровне защищал цвета сербской "Црвены Звезды", итальянских "Лацио" и "Интера".

Наибольших успехов достиг в "Интере", в составе которого по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, четыре раза – Суперкубок Италии, по разу – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Будучи тренером, возглавлял "Црвену Звезду", итальянскую "Сампдорию", венгерский "Ференцварош". "Црвена Звезда" под его руководством трижды выиграла чемпионат Сербии, один раз – Кубок Сербии.

Спартак футбол РПЛ Деян Станкович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хаби Алонсо возглавил "Реал"

Хаби Алонсо возглавил "Реал"

Сборная Швейцарии стала вторым финалистом ЧМ по хоккею

ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России по футболу

"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу

"Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России по футболу

Сборная США по хоккею победила Швецию и вышла в финал ЧМ

"Торпедо" вернулось в РПЛ

Овечкин стал обладателем приза Марка Месье

Овечкин стал обладателем приза Марка Месье

"Наполи" в четвертый раз стал чемпионом Италии по футболу

"Наполи" в четвертый раз стал чемпионом Италии по футболу

Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира в Гамбурге

Правительство РФ утвердило введение Fan ID на матчи за Суперкубок России

Правительство РФ утвердило введение Fan ID на матчи за Суперкубок России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });