"Спартак" продлил контракт с Деяном Станковичем

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Спартак" подписал новый контракт с главным тренером команды Деяном Станковичем, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Теперь соглашение с главным тренером рассчитано до лета 2027 года", - говорится в сообщении, в котором "Спартак" пожелал сербу "успешного продолжения работы, прогресса и завоевания трофеев с нашим клубом!"

46-летний Станкович приступил к работе со "Спартаком" летом прошлого года. Под его руководством команда финишировала на четвертом месте в РПЛ и дошла до финала Пути регионов Кубка России.

Станкович экс-футболист сборных Югославии и Сербии. На клубном уровне защищал цвета сербской "Црвены Звезды", итальянских "Лацио" и "Интера".

Наибольших успехов достиг в "Интере", в составе которого по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, четыре раза – Суперкубок Италии, по разу – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Будучи тренером, возглавлял "Црвену Звезду", итальянскую "Сампдорию", венгерский "Ференцварош". "Црвена Звезда" под его руководством трижды выиграла чемпионат Сербии, один раз – Кубок Сербии.