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Тренер "Спартака" условно дисквалифицирован за использование рации

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал на один матч РПЛ условно тренера "Спартака" Ненада Сакича. Об этом заявил глава ведомства Артур Григорьянц.

Поводом для наказания стала попавшая в кадр трансляции сцена во время матча футболистов "Спартака" с тольяттинским "Акронoм" в 25-м туре чемпионата России. Дисквалифицированный (как и главный тренер "Спартака" Деян Станкович) с трибун давал указания игрокам по рации, что запрещено регламентом.

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"КДК пришел к выводу, что Сакич нарушил условие исполнения спортивной санкции и принял решение: увеличить дисквалификацию Сакича на один матч условно и оштрафовать "Спартак" на 150 тысяч рублей. Испытательный срок — до конца сезона", - приводит Григорьянца "Матч ТВ".

"Мы посчитали, что тренер использовал рацию для общения с лицами, участвующими в матче, а это запрещено дисциплинарным регламентом", - отметил Григорьянц.

По его словам, "Спартак" настаивал на том, что Сакич общался с видеоаналитиком команды, чтобы уточнить, был ли офсайд перед пенальти в ворота "Акрoна". Однако в КДК эти доводы сочли неубедительными.

Матч прошел в Самаре и завершился со счетом 3:2 в пользу "Спартака". Решающий гол москвичи забили с пенальти в компенсированное время, которому предшествовал эпизод с рацией.

Акрон Спартак футбол Ненад Сакич Деян Станкович Артур Григорьянц
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