В Москве прошел приуроченный ко Дню медицинского работника забег

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Москве состоялся благотворительный забег, приуроченный ко Дню медицинского работника - "МедЗабег".

Призерами в забеге среди мужчин стали Артур Горохов, Вадим Маслов и Дмитрий Терпелов, занявшие первое, второе и третье места, соответственно. Среди женщин самыми быстрыми стали Татьяна Михалевская, Елена Николаева и Мария Леднева.

В забеге приняли участие руководители, врачи и медицинские работники частных и государственных медучреждений, студенты медицинских вузов, звезды спорта, представители общественных организаций и благотворительных фондов и, как добавили организаторы забега, "все, кто разделяет ценности здорового образа жизни и спорта".

"Отдельно отмечу участие главных врачей и руководителей — они приходят, поддерживают свои команды, бегут вместе с коллективами. Это требует внимания и организации, и я вижу в этом важный сигнал: личный пример руководителя влияет не только на команду, но и на пациентов. Медицинское сообщество должно показывать, как быть здоровыми, через действие. Мы с коллегами объединились и показали, что можем это делать вместе!" - сказал глава Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов.