УЕФА и КОНКАКАФ задумали создать совместный турнир для сборных

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) начали переговоры о создании совместного турнира Лиги наций. Об этом пишет The Guardian.

В соревновании планируется участие всех 96 стран-членов обеих конфедераций.

Новый турнир может стартовать в 2028 году, после завершения следующего чемпионата Европы. Формат будет отражать существующие системы Лиг наций УЕФА и КОНКАКАФ: многоуровневая система дивизионов с последующей стадией плей-офф и финальным турниром четырех команд для определения чемпиона.

В главном дивизионе (Лига А) ведущие сборные Европы (включая Испанию, Францию, Англию и Германию) будут проводить официальные матчи против сильнейших команд КОНКАКАФ (Мексика, США, Канада). Матчи группового этапа предлагается проводить в уже утвержденные окна для международных матчей (сентябрь, октябрь, ноябрь, март и июнь). Игры будут организованы в географических блоках для сокращения логистических расходов.

Финансовые доходы от турнира будут объединены, что обеспечит дополнительный приток средств для футбольных ассоциаций небольших стран. Инициатива рассматривается как шаг к укреплению позиций конфедераций на фоне продолжающегося противостояния с руководством ФИФА.

Сообщается и о заинтересованности к присоединению к новому турниру со стороны Азиатской футбольной конфедерации (АФК).