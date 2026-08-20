Алексей Батраков подписал контракт с "Галатасараем"
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Футболист сборной России Алексей Батраков стал игроком "Галатасарая", сообщается на сайте Федерации футбола Турции.
Срок действия контракта - до 30 июня 2031 года.
По сообщениям СМИ, сумма трансфера из "Локомотива" в "Галатасарай" составила 25 млн евро; кроме того, московскому клубу полагаются еще 4 млн евро в качестве бонусов.
Как сообщалось, 21-летний россиянин прилетел в Стамбул для медосмотра и подписания соглашения с "Галатасараем" в четверг.
Батраков – воспитанник и лидер "Локомотива". За его основную команду играет с 2024 года. В 84 матчах за столичную команду он забил 34 гола и сделал 23 результативных паса. В 12 матчах за сборную России футболист забил четыре гола.
"Галатасарай" - один из самых титулованных клубов Турции. Он – 26-кратный и действующий чемпион страны, 19 раз выиграл Кубок Турции, 17 раз – Суперкубок Турции. Каждый из трех показателей – рекордный в стране.
В 2000 году "Галатасарай" выиграл Кубок УЕФА (ныне – Лига Европы) и Суперкубок УЕФА.
Таким образом, в нынешнем сезоне еврокубков Батраков получает возможность впервые в карьере сыграть в Лиге чемпионов УЕФА - главном клубном турнире континента.