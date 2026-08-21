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Россияне Фефелова и Валов выиграли этап юниорского Гран-при ISU

Россияне Фефелова и Валов выиграли этап юниорского Гран-при ISU
Фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов. 2025 год.
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов стали победителями этапа Гран-при ISUсреди юниоров в танцах на льду. Соревнования проходят в китайском Сиане.

По сумме оценок за ритм-танце и произвольную программу они заработали 162,16 балла.

Второе место заняли итальянцы Зои Бьянки и Даниэль Базиле (154,25), третье - канадцы Саммер Хомик и Николя Бюлова (143,68).

Этап юниорского Гран-при в Китае – первый международный старт для россиян после отстранения в 2022 году, не считая зимние ОИ-2026 в Италии (где выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник).

Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе.

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