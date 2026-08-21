Россияне Фефелова и Валов выиграли этап юниорского Гран-при ISU
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов стали победителями этапа Гран-при ISUсреди юниоров в танцах на льду. Соревнования проходят в китайском Сиане.
По сумме оценок за ритм-танце и произвольную программу они заработали 162,16 балла.
Второе место заняли итальянцы Зои Бьянки и Даниэль Базиле (154,25), третье - канадцы Саммер Хомик и Николя Бюлова (143,68).
Этап юниорского Гран-при в Китае – первый международный старт для россиян после отстранения в 2022 году, не считая зимние ОИ-2026 в Италии (где выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник).
Российские фигуристы выступают в нейтральном статусе.