"Челси" вышел в плей-офф клубного ЧМ по футболу

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Челси" со счетом 3:0 обыграли "Эсперанс" из Туниса в третьем, заключительном, туре группового этапа чемпионата мира среди клубов, проходящего в США.

Игра состоялась в Филадельфии.

Авторы голов: Тосин Адарабиойо (45+3), Лиам Делап (45+5), Тайрик Джордж (90+7).

"Челси" набрал 6 очков и вышел в плей-офф со второго места в группе D.

Победителем группы стал бразильский "Фламенго (7 очков).

В матче третьего тура в Орландо ранее обеспечивший себе выход в плей-офф "Фламенго" сыграл вничью с американским "Лос-Анджелесом" - 1:1.

В составе клуба из США на 86-й минуте отличился Дени Буанга. Через две минуты "Фламенго" ответил голом Уоллеса Яна.

Третье место в группе Dзанял "Эсперанс" (3 очка), четвертое – "Лос-Анджелес" (1). Обе команды покидают турнир.

В плей-офф "Фламенго" сыграет с немецкой "Баварией", "Челси" - с португальской "Бенфикой".