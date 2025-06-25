"Челси" вышел в плей-офф клубного ЧМ по футболу
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Челси" со счетом 3:0 обыграли "Эсперанс" из Туниса в третьем, заключительном, туре группового этапа чемпионата мира среди клубов, проходящего в США.
Игра состоялась в Филадельфии.
Авторы голов: Тосин Адарабиойо (45+3), Лиам Делап (45+5), Тайрик Джордж (90+7).
"Челси" набрал 6 очков и вышел в плей-офф со второго места в группе D.
Победителем группы стал бразильский "Фламенго (7 очков).
В матче третьего тура в Орландо ранее обеспечивший себе выход в плей-офф "Фламенго" сыграл вничью с американским "Лос-Анджелесом" - 1:1.
В составе клуба из США на 86-й минуте отличился Дени Буанга. Через две минуты "Фламенго" ответил голом Уоллеса Яна.
Третье место в группе Dзанял "Эсперанс" (3 очка), четвертое – "Лос-Анджелес" (1). Обе команды покидают турнир.
В плей-офф "Фламенго" сыграет с немецкой "Баварией", "Челси" - с португальской "Бенфикой".