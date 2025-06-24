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ПСЖ и "Ботафого" вышли в плей-офф клубного ЧМ по футболу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Французский "Пари Сен-Жермен" и бразильский "Ботафого" завоевали путевки в плей-офф проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

В третьем туре группового этапа ПСЖ в Сиэтле обыграл американскую команду "Сиэтл Саундерс" - 2:0.

На 35-й минуте гол забил Хвича Кварацхелия, на 67-й – Ашраф Хакими.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов весь матч провел в запасе.

В параллельно шедшем в Пасадене матче испанский "Атлетико" со счетом 1:0 взял верх над бразильским "Ботафого".

На 87-й минуте точный удар нанес Антуан Гризманн.

ПСЖ, "Ботафого", "Атлетико" набрали в группе В по 6 очков, "Сиэтл Саундерс" - ни одного. В плей-офф вышли ПСЖ и "Ботафого" - за счет лучшим показателям по разности забитых и пропущенных мячей. Команде "Атлетико" для дальнейшего продвижения не хватило одного гола. Вместе с "Сиэтлом Саундерс" она покидает турнир.

ПСЖ Пари Сен-Жермен футбол Атлетико Матвей Сафонов Ботафого Сиэтл Саундерс
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