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Боец Климов назвал заслуженным лидерство Топурии в рейтинге UFC вместо Махачева

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Известный российский боец Дмитрий Климов считает, что испанец Илия Топурия по праву занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий вместо россиянина Ислама Махачева.

СпортМахачев освободил титул чемпиона UFC в легком весеМахачев освободил титул чемпиона UFC в легком весеЧитать подробнее

"Действительно у Топурии очень сильная победная серия. Он досрочно победил трех легенд UFC, находящихся в рейтинге Р4Р. При всем уважении к Исламу, но именно сейчас Топурия занимает это место по праву. Я считаю, это один из самых красивейших путей у бойца UFC за долгое количество времени. С удовольствием буду дальше наблюдать за Илией. Меня вдохновляют такие истории", - сказал Климов "Интерфаксу".

Во вторник были опубликованы новые версии рейтингов UFC по весовым категориям. В рейтинге вне зависимости от весовых категорий Топурия сместил с первого места Махачева, который, в свою очередь, опустился на вторую строчку.

Илия Топурия на прошлой неделе победил бразильца Чарльза Оливейру в главном поединке турнира UFC 317 в Лас-Вегасе. Теперь Топурия – чемпион UFC в легком весе. Ранее он был чемпионом в полулегком весе.

Чемпионом UFC в легком весе до этого был Махачев. Однако по решению UFC тот вынужден был освободить пояс в связи с переходом в полусредний вес.

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