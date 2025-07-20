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Российские боксеры Папин и Егоров выиграли пояса WBA Continental Gold

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россияне Алексей Папин и Алексей Егоров добились побед на прошедшем в Москве боксерском шоу и стали обладателями поясов WBA Continental Gold.

Папин единогласным решением судей победил серба Мильжана Ровчанина, поединок состоял из десяти раундов.

По словам Папина, по ходу боя ему у него не все получилось из того, что хотел сделать.

"Соперник юркий, верткий, длиннорукий. Понимал, что нужно было делать. Но за счет того, что у него руки длинные, не всегда удавалось подходить на необходимую дистанцию без опасения пропустить ненужный удар", - приводит слова Папина пресс-служба Федерации бокса России.

"Ожидал, что соперник будет вести бой в подобном ключе, но не думал, что настолько пассивно. Избегал боя. Тяжело боксировать с тем, кто не хочет боксировать. В целом, я не смог подобрать ключи к его манере. Думаю, сказалось то, что подготовка была непродолжительная. И спарринг-партнера нужно было подобрать такого же высокого и двигающегося", – отметил боксер.

Алексей Егоров выиграл у Обаро Эрададжае из Нигерии нокаутом во втором раунде.

"Соперник высокий, длиннорукий. Была задача сократить дистанцию, поближе встать, чтобы у него не было амплитуды, чтобы меня ударить. У него хороший удар, через перчатки это чувствовалось. После этой победы дальнейшие планы - боксировать и повышаться в рейтингах. Возможно, в скором будущем побоксирую за основной пояс", - сказал Егоров.

Турнир прошел в Международном центре бокса.

бокс Алексей Папин Алексей Егоров
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