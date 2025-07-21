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Глава IBA.PRO ожидает зрелищного поединка Мусаева и Борреги

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста предположил, что поединок между финалистом чемпионата мира-2021 россиянином Вадимом Мусаевым и мексиканцем Хосе Мигелем Боррего будет украшением турнира "IBA.PRO 8" в Душанбе.

"Вадим Мусаев против Борреги - это очень хороший бой. Соперники прекрасно подобраны по стилю, мы в праве ожидать зрелищный поединок. Хотя бывают противостояния, которые не оправдывают ожидания болельщиков. Но зная стили Борреги и Мусаева, мы надеемся, что к этому бою это не относится", - сказал Ал Сиеста "Интерфаксу".

"Мусаев хороший панчер, который находится в хорошей форме. Боррега очень хорошо дерется на ближней дистанции. Он будет стараться находить ключи к Мусаеву, чтобы его потихонечку разбить. Оба боксера будут идти вперед, не будут зацикливаться на обороне. В общем, мы видим все составляющие для того, чтобы получился зрелищный бой. Это противостояние может стать украшением "IBA.PRO 8", - отметил собеседник агентства.

На кону поединка будет стоять пояс IBA.PRO Intercontinental в весе до 67 кг. Турнир "IBA.PRO 8" пройдет 22 июля.

бокс Душанбе Хосе Мигель Боррего Вадим Мусаев Ал Сиеста IBA.PRO 8
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