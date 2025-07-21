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Покинувшая UFC Дудакова встретится с Кузютиной на турнире Ural FC 10 в Перми

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Виктория Дудакова 16 августа в Перми в со-главном событии турнира Ural FC 10 проведет бой по правилам ММА с соотечественницей Натальей Кузютиной.Об этом сообщает пресс-служа лиги.

Для экс-чемпионки Open FC Дудаковой поединок станет первым после ухода из UFC. На ее счету в ММА – восемь побед и два поражения. В любительских ММА Дудакова выигрывала чемпионата Европы-2019 и становилась третьей на чемпионате мира-2019.

Кузютина – бронзовый призер Олимпийских игр-2016 по дзюдо, многократный призер чемпионатов мира и Европейских игр, четырехкратная чемпионка Европы по дзюдо. Свой первый бой в ММА Кузютина провела в ноябре 2022 года. Сейчас нее восемь побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Возглавит шоу Ural FC 10 поединок между россиянами Вячеславом Василевским и Шарафом Давлатмуродовым. Всего на турнире Ural FC 10 состоятся 13 боев, восемь из которых пройдут по правилам ММА, а пять – по правилам кикбоксинга. В частности, свои очередные поединки проведут кикбоксеры из команды Ural Kali Fighter из Соликамска Алексей Чукманов, Кирилл Степаненко, Иван Зиновьев, Артем Швецов и Дарья Кувакина.

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