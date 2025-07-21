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Мусаев оказался слегка тяжелее Борреги на взвешивании перед боем

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Финалист чемпионата мира-2021 россиянин Вадим Мусаев и мексиканец Хосе Мигель Боррего успешно прошли процедуру взвешивания перед очным поединком на турнире "Winline.IBA.PRO 8".

Турнир пройдет во вторник в Душанбе в рамках Центральноазиатского международного экономического форума 22 июля.

На кону десятираундового боя будет стоять пояс IBA.PRO Intercontinental в весе до 67 кг.

Вес Мусаева составил 66,65 кг, вес Борреги – 66,1 кг, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

На счету россиянина на профессиональном ринге 12 побед (8 – досрочно), поражений нет. Боррега одержал 22 победы (18 – нокаутом) при четырех поражениях

В главном бою "IBA.PRO 8" чемпион Азии-2019, бронзовый призер чемпионата мира-2023 Баходур Усмонов из Таджикистана в 10-раундовом поединке проведет защиту титула IBA.PRO Intercontinental в легком весе против камерунца Кристофера Муафо, занимающего пятую строчку рейтинга WBO. Вес Усмонова составил 61,05 кг, а Муафо – 61 кг.

В со-главном событии "IBA PRO 8" бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Довлат Болтаев из Таджикистана в восьмираундовом поединке за пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжелом весе встретится с нигерийцем Соломоном Адебайо.Вес Болтаева составил 112,8 кг, вес Адебайо – 115 кг.

бокс IBA
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