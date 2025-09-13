Сборная России по боксу выиграла общекомандный зачет Евразийского кубка

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на прошедшем в Чите Евразийском кубке "Даурия" среди юниоров 17-18 лет.

Золотые медали в ее составе завоевали Владимир Орлов (весовая категория – до 48 кг), Матвей Шестаков (до 51 кг), Платон Козлов (до 60 кг), Роман Богданов (до 63,5 кг), Егор Скареднев (до 67 кг), Прохор Старцев (до 80 кг), Руслан Шихмамбетов (до 86 кг), Ринат Гасанов (свыше 92 кг).

Почетными гостями турнира были олимпийский чемпион, чемпион мира среди профессионалов Александр Поветкин, олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев, чемпион Европы Дмитрий Двали, чемпион мира среди профессионалов Александр Бахтин, чемпионка мира Зинаида Добрынина.

"Сегодня я в качестве почетного гостя, но когда-то мне тоже было 17 лет и я выступал на турнирах. На самом деле, хотелось бы вернуться в тот юный возраст, повторить этот путь. Возраст 17-18 лет очень важный, особенный и переходный. Всегда повторяю ребятам, что нужно держать себя в форме и не расслабляться, потому что самые важные турниры и победы их ждут впереди. Всем желаю удачи и побед", - сказал Батыргазиев, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Помимо России, на турнире выступили боксеры из Зимбабве, Палестины, Ливии, Алжира, Китая, Туниса, Монголии, Сербии, Армении, Бразилии, Белоруссии, Таиланда, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Кубы, ЮАР, Азербайджана.

Победителям соревнования полагается по 500 тыс. рублей, серебряным призерам – по 200 тыс., бронзовым – по 100 тыс. Также по 100 тыс. рублей получит тренеры победителей.