Поиск

"Локомотив" уступил "Нефтехимику" в матче КХЛ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:4 выиграл у ярославского "Локомотива" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победитель определился в овертайме.

В составе "Нефтехимика" точные броски нанесли Андрей Белозеров (9-я минута), Жан-Себастьен Ди (30), Евгений Митякин (31), Данил Юртайкин (54), Дамир Жафяров (62).

Авторы голов в составе "Локомотива": Александр Радулов (1, 32), Егор Сурин (4), Максим Шалунов (24).

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина. В Западной конференции он занимает третье место (5 очков). "Нефтехимик" - на третьей строчке в Восточной конференции (4).

КХЛ Локомотив Нефтехимик хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Зенит" сыграл вничью с "Балтикой" в матче РПЛ

Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон умер в 46 лет

Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон умер в 46 лет

Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира

Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира

"Краснодар" обыграл "Акрон" и вновь стал лидером РПЛ

"Краснодар" обыграл "Акрон" и вновь стал лидером РПЛ

"Динамо" и Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым

ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым

Прилетевших в Загреб на ЧМ российских борцов шесть часов удерживали в аэропорту

Дегтярев допустил увольнение Карпина из сборной

КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона

КХЛ выплатит клубам рекордные 2 млрд рублей по итогам сезона

Дегтярев заявил, что Минспорт вводить потолок зарплат для футболистов не будет

Дегтярев заявил, что Минспорт вводить потолок зарплат для футболистов не будет
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });