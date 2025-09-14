"Локомотив" уступил "Нефтехимику" в матче КХЛ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:4 выиграл у ярославского "Локомотива" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победитель определился в овертайме.

В составе "Нефтехимика" точные броски нанесли Андрей Белозеров (9-я минута), Жан-Себастьен Ди (30), Евгений Митякин (31), Данил Юртайкин (54), Дамир Жафяров (62).

Авторы голов в составе "Локомотива": Александр Радулов (1, 32), Егор Сурин (4), Максим Шалунов (24).

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина. В Западной конференции он занимает третье место (5 очков). "Нефтехимик" - на третьей строчке в Восточной конференции (4).