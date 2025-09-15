Коллекционную карточку с изображением Месси продали за рекордную сумму

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Коллекционная карточка с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси из набора журнала Panini сезона-2004/05 реализована на онлайн-аукционе FanaticsCollectза $1,5 млн. Об этом сообщает ESPN.

Это самая высокая цена, когда-либо уплаченная за футбольную карточку. До этого рекордной суммой были $1,33 млн. За эти деньги в 2022 году была выкуплена карточка с изображением Пеле.

38-летний Месси – восьмикратный обладатель "Золотого мяча". Он выигрывал чемпионат мира, Кубок Америки, Олимпийские игры и множество титулов на клубном уровне в составах "Барселоны", "Пари Сен-Жермен", "Интера Майами".