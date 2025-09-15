Суд ввел наблюдение в самоликвидирующемся баскетбольном клубе "Самара"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Самарской области ввел процедуру наблюдения в отношении региональной общественной организации Самарский областной баскетбольный спортивный клуб "Самара" (СБКС "Самара"), готовящейся к самоликвидации

Временным управляющим, сообщается на сайте суда, утвержден члена Союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" Александр Маслаков, заседание по его отчету назначено на 8 декабря 2025 года.

СБСК "Самара" обратился с заявлением о банкротстве и введении процедуры наблюдения 27 февраля 2025 года, дело о признании клуба банкротом возбуждено 11 апреля. В обоснование заявленных требований спортивная организация указывала на наличие задолженности перед кредиторами в размере более 165,2 млн рублей.

В материалах суда отмечается, что у должника отсутствуют денежные средства для погашения задолженностей перед кредиторами. "Какое-либо недвижимое имущество у должника также отсутствует", - уточняется в определении.

Ранее вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев пояснял, что у клуба имеются неисполненные обязательства перед кредиторами и контрагентами.

Так, в прошлом году, по данным Яковлева, регион направил на поддержку клуба 416,9 млн рублей, в том числе дополнительные 120 млн рублей, "удовлетворив, тем самым, все расходы, заявленные и обоснованные данным клубом". Еще 35 млн рублей были привлечены регионом из внебюджетных источников.

Для продолжения участия "Самары" в соревнованиях зарегистрировали новое юрлицо - АНО "Баскетбольный клуб "Самара", его учредителем является региональное министерство спорта. Генеральным директором назначен Игорь Бочкарев.

Команда "Самара" была создана в 1976 году по инициативе заслуженного тренера СССР Генриха Приматова, под руководством которого и дебютировала в чемпионатах СССР. До 1995 года клуб выступал под названием "Строитель". Клуб несколько раз становился обладателем Кубка России и победителем Суперлиги. В 2024 году команда вошла в плей-офф Единой Лиги ВТБ. В декабре прошлого года новым главным тренером "Самары" стал Владислав Коновалов, сменив на посту хорватского баскетболиста и тренера Дражена Анзуловича. В прошлом сезоне самарский баскетбольный клуб занял 11-е, последнее место в Единой лиге ВТБ, потерпев поражение в 35 из 44 матчей.

По данным ЕГРЮЛ, РОО СБСК "Самара" зарегистрирована в 1995 году, генеральным директором является бывший президент клуба Камо Погосян.