Баскетбольный клуб "Самара" намерен подать заявление о банкротстве

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Региональная общественная организация Самарской области баскетбольный спортивный клуб "Самара" намерен обратиться в арбитражный суд в заявлением о признании банкротом.

Соответствующее сообщение размещено на "Федресурсе".

Причиной стало появление у клуба признаков банкротства.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ баскетбольный клуб "Самара" занимает предпоследнее, 11-е, место.

Согласно информации на официальном сайте БК "Самара", команда была создана в 1976 году по инициативе Заслуженного тренера СССР Генриха Приматова, под руководством которого и дебютировала в чемпионатах СССР. До 1995 года клуб выступал под названием "Строитель".

Клуб несколько раз становился обладателем Кубка России и победителем Суперлиги. В 2024 году команда вошла в плей-офф Единой Лиги ВТБ.Как сообщалось, в конце декабря прошлого года новым главным тренером баскетбольного клуба "Самара" стал Владислав Коновалов, сменив на посту хорватского баскетболиста и тренера Дражена Анзуловича.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев анонсировал проверки расходования бюджетных средств спортивными клубами. Позже на сайте областного правительства было опубликовано постановление о создании нового баскетбольного клуба "Самара", функции учредителя которого будет исполнять региональное министерство спорта.