Харитон Агрба проведет бой на турнире "IBA.PRO 10" в Санкт-Петербурге

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Серебряный призер Европейских игр-2019, обладатель пояса IBA россиянин Харитон Агрба встретится с Чарльзом Шинимой из Намибии, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет 6 октября в Санкт-Петербурге в рамках главного карда турнира "IBA.PRO 10" и будет рассчитан на десять раундов.

В последний раз Агрба выходил на ринг в июле в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions, когда проиграл аргентинцу Рубену Муньозу нокаутом во втором раунде. На тот момент россиянин владел титулами IBF Interсontinental и WBA Continental. На его счету на профессиональном ринге 15 побед (девять – нокаутом) при одном поражении.

33-летний Шинима владел поясом WBO Africa и практически все свои бои провел на территории Намибии. Он выиграл 19 боев (13 – досрочно), проиграл дважды.

В главном поединке турнира встретятся российские тяжеловесы Сергей Кузьмин (19-2, КО 14) и Мурад Халидов (10-0, КО 5). В со-главном событии шоу пояс чемпиона России в первом полусреднем весе в 10-раундовом бою разыграют Георгий Челохсаев (24-2-1, КО 16) и Ваге Саруханян (21-4-2, КО 4).

Турнир "IBA.PRO 10" будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлева, Федерации бокса России и Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга.

