Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

Мирра Андреева (справа) и Диана Шнайдер в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции "Ролан Гаррос" Фото: EPA/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, говорится в указе главы государства.

Аналогичную награду получает вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Кононыхин.

Награда полагается за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

Андреева и Шнайдер – серебряные призеры летней Олимпиады-2024 в женском парном разряде.