Гол Тюкавина помог "Динамо" разгромить "Сочи" в Кубке России

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 4:0 обыграли "Сочи" в четвертом туре Пути РПЛ Кубка России.

Игра состоялась в Сочи.

Голы забили Эль-Мехди Маухуб (10-я минута), Дмитрий Скопинцев (22), Николас Маричаль (36), Константин Тюкавин (50).

Для Тюкавина этот гол стал первым после восстановления от тяжелой травмы.

В группе В лидирует "Краснодар" (9 очков), далее идут "Динамо" (7), "Крылья Советов" (6) и "Сочи" (2).