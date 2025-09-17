Поиск

Гол Тюкавина помог "Динамо" разгромить "Сочи" в Кубке России

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 4:0 обыграли "Сочи" в четвертом туре Пути РПЛ Кубка России.

Игра состоялась в Сочи.

Голы забили Эль-Мехди Маухуб (10-я минута), Дмитрий Скопинцев (22), Николас Маричаль (36), Константин Тюкавин (50).

Для Тюкавина этот гол стал первым после восстановления от тяжелой травмы.

В группе В лидирует "Краснодар" (9 очков), далее идут "Динамо" (7), "Крылья Советов" (6) и "Сочи" (2).

Динамо Сочи футбол Константин Тюкавин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

Семь стран выступили за полноценное возвращение России на турниры УЕФА

"Реал" обыграл "Марсель" в Лиге чемпионов УЕФА

"Реал" обыграл "Марсель" в Лиге чемпионов УЕФА

Уступавший в три шайбы "Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

Хоккеист "Спартака" Морозов попался на допинге

Хоккеист "Спартака" Морозов попался на допинге

Дюплантис в 14-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Экс-футболист "Барселоны" Абидаль опроверг сообщения о своей смерти

Экс-футболист "Барселоны" Абидаль опроверг сообщения о своей смерти

ЦСКА уступил "Ростову" и впервые проиграл в сезоне в РПЛ

Российский боец Угуев стал трехкратным чемпионом мира

"Зенит" сыграл вничью с "Балтикой" в матче РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });