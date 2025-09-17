"Зенит" обеспечил себе место в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 победили грозненский "Ахмат" в четвертом туре Пути РПЛ Кубка России.

Матч прошел в Санкт-Петербурге.

Оба гола в составе "Зенита" провел Александр Соболев – на 43-й и 59-й минутах. У "Ахмата" точным ударом отметился Надер Гандри (73).

Команды представляют группу А. "Зенит" набрал 12 очков и гарантировал выход в плей-офф. Далее идут "Оренбург" (5 очков), "Рубин" (4), "Ахмат" (3).