Поиск

Испания возглавила рейтинг ФИФА, Россия поднялась на 33-е место

Испания возглавила рейтинг ФИФА, Россия поднялась на 33-е место
Фото: Serhat Cetinkaya/Anadolu via Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сборная Испании по футболу вышла на первое место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Действующий чемпион мира Аргентина опустилась с первого на третье место. С третьего на второе поднялась Франция.

Сборная России поднялась на две ступени и теперь размещается на 33-й строчке.

В сентябре россияне провели два матча, сыграв дома вничью с Иорданией (0:0) и разгромив в гостях Катар (4:1).

футбол ФИФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ПСЖ разгромил "Аталанту" в Лиге чемпионов УЕФА

ПСЖ разгромил "Аталанту" в Лиге чемпионов УЕФА

Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

Путин наградил теннисисток Андрееву и Шнайдер

Семь стран выступили за полноценное возвращение России на турниры УЕФА

"Реал" обыграл "Марсель" в Лиге чемпионов УЕФА

"Реал" обыграл "Марсель" в Лиге чемпионов УЕФА

Уступавший в три шайбы "Спартак" победил ЦСКА в КХЛ

Хоккеист "Спартака" Морозов попался на допинге

Хоккеист "Спартака" Морозов попался на допинге

Дюплантис в 14-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Экс-футболист "Барселоны" Абидаль опроверг сообщения о своей смерти

Экс-футболист "Барселоны" Абидаль опроверг сообщения о своей смерти

ЦСКА уступил "Ростову" и впервые проиграл в сезоне в РПЛ

Российский боец Угуев стал трехкратным чемпионом мира

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });