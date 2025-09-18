Испания возглавила рейтинг ФИФА, Россия поднялась на 33-е место

Фото: Serhat Cetinkaya/Anadolu via Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сборная Испании по футболу вышла на первое место в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Действующий чемпион мира Аргентина опустилась с первого на третье место. С третьего на второе поднялась Франция.

Сборная России поднялась на две ступени и теперь размещается на 33-й строчке.

В сентябре россияне провели два матча, сыграв дома вничью с Иорданией (0:0) и разгромив в гостях Катар (4:1).