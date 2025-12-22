Покинувший "Спартак" Деян Станкович вновь возглавил "Црвену Звезду"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Деян Станкович занял пост главного тренера "Црвены Звезды", сообщает пресс-служба сербского футбольного клуба.

О сроках контракта не говорится.

Бывшим местом работы 47-летнего серба был московский "Спартак", во главе которого он проработал с начала сезона-2024/25 до 11 ноября 2025 года.

Ранее Станкович был главным тренером "Црвены Звезды" с 2019 по 2022 год. Под его руководством команды три раза выиграла чемпионат Сербии, два раза – Кубок Сербии.

Станкович - экс-футболист сборных Югославии и Сербии. На клубном уровне защищал цвета "Црвены Звезды", итальянских "Лацио" и "Интера". Наибольших успехов достиг в "Интере", в составе которого по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Италии, четыре раза – Суперкубок Италии, по разу – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.