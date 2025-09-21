Израиль пытается не допустить голосования об исключении его сборной из еврофутбола

Фото: Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - УЕФА может провести голосование по отстранению Израиля от всех европейских соревнований уже во вторник, 23 сентября, сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что в этом вопросе большое влияние на УЕФА оказывает один его крупнейших спонсоров - Катар. Он начал активную кампанию после израильских ударов по зданию в Дохе, где находились представители руководства движения ХАМАС.

По данным СМИ, если голосование состоится, то лишь две или три участника из 20 проголосуют против такого отстранения.

Футбольная Ассоциация Израиля в свою очередь активно ведет переговоры со своими сторонниками среди спортивных чиновников и дипломатов, чтобы не допустить голосования.

СМИ отмечают, что официальные лица в Израиле полагают, что дружественные Германия и Венгрия также будут бороться с тем, чтобы голосование не состоялось.

Национальная сборная Израиля в настоящее время участвует в отборочном турнире к чемпионату мира. "Маккаби" Тель-Авив должен участвовать в предстоящем розыгрыше Лиги Европы, первый матч против греческого ПАОК он должен провести уже на следующей неделе.