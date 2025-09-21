Поиск

"Динамо" обыграло "Оренбург" в чемпионате России по футболу

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 3:1 победили "Оренбург" в девятом туре чемпионата России.

Игра прошла в Оренбурге.

На 57-й минуте в составе "Динамо" гол забил Эль-Мехди Маухуб, на 85-й минуте отличился Максим Осипенко (с пенальти), на 90+7 – Ульви Бабаев.

В составе "Оренбурга" на 90+9 минуту точный удар нанес Максим Соловьев.

"Динамо" набирает 12 очков и поднимается на седьмое место в турнирной таблице.

"Оренбург" - на 13-й строчке, 8 баллов.

футбол Оренбург Динамо РПЛ
