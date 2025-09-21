Поиск

Российские кикбоксеры завоевали 45 золотых медалей на Кубке мира

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России завоевала 91 медаль на прошедшем в Минске Кубке мира по кикбоксингу.

Из них: 45 золотых, 26 серебряных и 20 бронзовых медалей.

По этим показателям российская команд, выступившая под государственной символикой РФ, заняла второе место в медальном зачете.

"Наши спортсмены снова доказали свой высокий уровень — мы гордимся каждым из них. В Минске они показали характер, мастерство и силу российской школы кикбоксинга. Но это только начало: мы продолжим развивать международное направление, чтобы у наших ребят было ещё больше возможностей проявить себя на крупнейших стартах - чемпионатах мира и Европы. Россия всегда была и будет среди лидеров мирового кикбоксинга", - сказал председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков

Первое место в медальном зачете заняла Белоруссия, третье – Молдавия.

кикбоксинг Белоруссия Молдавия РФ Россия Бату Хасиков
Новости

