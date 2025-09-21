Поиск

"Спартак" прервал трехматчевую серию побед "Трактора" в КХЛ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" со счетом 5:3 одолели челябинский "Трактор" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе столичной команды точные броски нанесли Андрей Миронов (6, 32 минуты), Герман Рубцов (16), Даниил Орлов (33), Павел Порядин (60, в пустые ворота).

Авторы голов у "Трактора": Джордан Гросс (20), Григорий Дронов (21, 28).

"Спартак" набрал 8 очков и занимает третье место в Западной конференции. Прервавший трехматчевую серию побед "Трактор" - на втором месте на Востоке, 10 очков.

Спартак КХЛ Трактор хоккей
