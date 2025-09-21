ЦСКА проиграл третий матч подряд в КХЛ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:4 выиграл у московского ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Авторы голов в составе "Металлурга": Люк Джонсон (7-я минута), Даниил Вовченко (9), Роман Канцеров (25), Дмитрий Силантьев (27), Никита Михайлис (31).

В составе ЦСКА отличились Виталий Абрамов (4), Ярослав Яппаров (23), Николай Коваленко (46), Денис Зернов (48).

"Металлург" выиграл четвертый матч подряд и, набрав 12 очков, лидирует в Восточной конференции. Для ЦСКА это третье поражение подряд: с 7 баллами команда находится на четвертой строчке на Западе.