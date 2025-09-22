Назван расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным включил 42 игрока в расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи в октябре. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В список вошли следующие игроки:

Вратари - Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Париж), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Денис Адамов ("Зенит", Санкт-Петербург), Евгений Ставер ("Рубин", Казань), Максим Бориско ("Балтика", Калининград).

Защитники - Юрий Горшков, Арсен Адамов (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Максим Осипенко ("Динамо", Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив", Москва), Валентин Пальцев ("Краснодар"), Руслан Литвинов ("Спартак", Москва), Владислав Саусь, Мингиян Бевеев (оба – "Балтика", Калининград).

Полузащитники - Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все – "Динамо", Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – "Краснодар"), Наиль Умяров ( "Спартак", Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Зелимхан Бакаев (все – "Локомотив", Москва), Константин Кучаев ("Ростов", Ростов-на-Дону), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад", Сан-Себастьян).

Нападающие - Иван Сергеев ("Динамо", Москва), Дмитрий Воробьев ("Локомотив", Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Александр Соболев ("Зенит", Санкт-Петербург).

10 октября сборная России сыграет в Волгограде с Ираном, 14 октября – с Боливией в Москве.