Кремлев уверен в успехе переговоров по бою Бивола и Бетербиева в России

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев оптимистичен в прогнозах относительно возможности проведения третьего поединка между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым в России.

"Мы соберем полную арену - все будет на максимальном уровне, потому что это событие, которого ждет весь мир бокса. Я верю, что переговоры завершатся успехом, и мы обязательно привезем этот бой в Россию", - приводит слова Кремлева "Матч ТВ".

Кремлев считает, что трилогия в этом противостоянии актуальна.

"Давайте смотреть правде в глаза: такой поединок украсит мировой бокс. Два чемпиона, два характера. Третий бой, когда оба спортсмена почувствовали вкус победы, будет иметь самое большое напряжение. Ставки будут высоки как никогда", - считает глава IBA.

В феврале этого года Бивол одолел Бетербиева в бое-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре прошлого года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победителем признали Бетербиева.