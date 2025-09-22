Джалолов и Кудухов проведут бой на турнире "IBA.PRO 10" в Санкт-Петербурге

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Виталий Кудухов встретится с двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Азии Баходиром Джалоловым. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Восьмираундовый поединок представителей тяжелого веса пройдет 6 октября в рамках турнира "IBA.PRO 10" в Санкт-Петербурге.

Джалолов в последний раз выходил на ринг в апреле, когда единогласным решением судей победил Игоря Шевадзуцкого. Джалолов впервые в своей профессиональной карьере будет боксировать в России. Боксер ранее выступал в США, Узбекистане, Казахстане, Мексике, ОАЭ.

На счету Джалолова на профессиональном ринге 15 побед (14 – нокаутом), поражений нет.

Последний бой Кудухова прошел в августе в Екатеринбурге, когда он единогласным решением судей уступил Вартану Арутюняну. Кудухов выиграл семь поединков (три – нокаутом) при трех поражениях.

В главном поединке турнира "IBA.PRO 10" встретятся российские тяжеловесы Сергей Кузьмин (19-2, КО 14) и Мурад Халидов (10-0, КО 5). В со-главном событии шоу пояс чемпиона России в первом полусреднем весе в 10-раундовом бою разыграют Георгий Челохсаев (24-2-1, КО 16) и Ваге Саруханян (21-4-2, КО 4).