ЦСКА обыграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:1 победили "Сочи" в матче девятого тура чемпионата России.

На 39-й минуте Антон Зиньковский вывел "Сочи" вперед.

ЦСКА ответил тремя голами во втором тайме. Автор двух из них – Иван Обляков: на 58-й и 68-й минутах он реализовал пенальти. На 90+6 минуте в составе армейцев отличился Матвей Кисляк.

ЦСКА набрал 18 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Московская команда на один балл отстает от лидирующего "Краснодара". "Сочи" - на последнем, 16-м месте, 1 балл.