Сборная Португалии упустила победу над ДР Конго на ЧМ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сборные Португалии и ДР Конго со счетом 1:1 завершили матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча состоялась в Хьюстоне.

На 6-й минуте Жоау Невеш вывел сборную Португалии вперед. На 45+5 минуте Йоан Висса сравнял счет.

Нападающий команды Португалии Криштиану Роналду провел полный матч. Для него этот чемпионат мира стал шестым в карьере. Ранее такого показателя достиг аргентинский форвард Лионель Месси.

Португалия и ДР Конго на чемпионате мира представляют группу К. В этот квартет также входят Узбекистан и Колумбия, их матч первого круга пройдет в ночь на четверг по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике. Он побил рекорд по числу участников – 48. Сборной России среди этих команд не было, из-за санкций она не играла и в отборочном турнире.

Участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В 1/16 финала выходят первые и вторые сборные каждой из групп, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

ЧМ стартовал 11 июня, финал состоится 19 июля.