Бабиков рассказал, что зарубежные биатлонисты ждут возвращения россиян

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира Антон Бабиков заявил, что иностранные биатлонисты хотят участвовать в гонках с россиянами.

"Чаще об этом говорят в кулуарах. То есть не в личной переписке, а когда где-то встречаются лично — все готовы сказать: "Да, мы ждем, когда вы вернетесь, потому что нужна другая конкуренция. Многие понимают, что когда спорт вне политики — это всем на пользу, - сказал Бабиков "Интерфаксу".

При этом спортсмен признается, что в последнее время редко контактирует с биатлонистами из-за рубежа.

"Нехватки или какой-то потребности в общении с иностранцами не испытываю, потому что понимаю: у них будут свои вопросы, связанные со временем, в котором мы живем. А мне хочется обсуждать то, в чем я действительно разбираюсь: в спорте, в каких-то жизненных ситуациях. Хочется это обсуждать, а не то, как у кого политика движется", - подчеркнул Бабиков.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.