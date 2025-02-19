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Глава IBU пожелал возвращения российских и белорусских биатлонистов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что хочет возвращения спортсменов из России и Белоруссии к международным стартам.

"Это две очень важные биатлонные страны", - приводит слова Далина NRK.

Глава IBU выразил надежду на завершение СВО, на данный же момент, по его словам, вопрос возвращения россиян и белорусов на повестке дня не стоит.

Российские и белорусские спортсмены находятся под санкциями IBU с начала 2022 года.

биатлон IBU Олле Далин
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