РПЛ опубликовала календарь на чемпионат России-2026/27

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Действующий чемпион России по футболу петербургский "Зенит" сыграет в гостях с тольяттинским "Акронoм" в матче первого тура РПЛ-2026/27. Календарь матчей чемпионата РПЛ опубликовала в среду на сайте организации.

В стартовом туре также пройдут матчи:

"Динамо" (Москва) – "Крылья Советов"

"Спартак" – "Родина" "Оренбург" – "Ростов" "Локомотив" – "Ахмат" ЦСКА – "Балтика" "Рубин" – "Краснодар" "Факел" – "Динамо" (Махачкала)

Московская "Родина" - дебютант РПЛ.

Матчи первого тура пройдут с 24 по 27 июля.

Старту чемпионата России будет предшествовать игра за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком". Встреча состоится 18 июля в Нижнем Новгороде.