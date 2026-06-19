Определились группы Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Прошла жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2026/2027.

По ее результатам команды были распределены по группам, в рамках которых будут бороться за выход в плей-офф Пути РПЛ.

Группа A: "Спартак", "Рубин", "Оренбург", "Родина".

Группа В: "Краснодар", "Динамо" Москва, "Ахмат", "Факел".

Группа С: "Зенит", "Балтика", "Крылья Советов", "Динамо" Махачкала.

Группа D: ЦСКА, "Локомотив", "Ростов", "Акрoн".

Действующим обладателем Кубка является московский "Спартак".