Поиск

Определились группы Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Прошла жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2026/2027.

По ее результатам команды были распределены по группам, в рамках которых будут бороться за выход в плей-офф Пути РПЛ.

Группа A: "Спартак", "Рубин", "Оренбург", "Родина".

Группа В: "Краснодар", "Динамо" Москва, "Ахмат", "Факел".

Группа С: "Зенит", "Балтика", "Крылья Советов", "Динамо" Махачкала.

Группа D: ЦСКА, "Локомотив", "Ростов", "Акрoн".

Действующим обладателем Кубка является московский "Спартак".

РПЛ футбол Кубок России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ЧМ-2026

Иран пожалуется в ФИФА на ограничения в отношении футболистов сборной на ЧМ

Иран пожалуется в ФИФА на ограничения в отношении футболистов сборной на ЧМ
ЧМ-2026

Мексика первой обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2026

ЧМ-2026

Сборная Швейцарии разгромила Боснию и Герцеговину на ЧМ

ЧМ-2026

Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью на чемпионате мира по футболу

Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью на чемпионате мира по футболу

Панарин, Фетисов, Ротенберг сыграют в товарищеском матче сборных России и США по хоккею

Ибраима Конате перешел из "Ливерпуля" в "Реал"

ЧМ-2026

Сборная Англии по футболу обыграла Хорватию на ЧМ

Сборная Англии по футболу обыграла Хорватию на ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Португалии упустила победу над ДР Конго на ЧМ

Сборная Португалии упустила победу над ДР Конго на ЧМ
ЧМ-2026

Роналду повторил рекорд Месси по числу чемпионатов мира в карьере

Бернарду Силва перешел в "Реал"

Бернарду Силва перешел в "Реал"