Суперкубок России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Нижний Новгород утвержден местом проведения матча за Суперкубок России по футболу, сообщает пресс-служба РФС.

Игра пройдет 18 июля, борьбу за трофей поведут действующие чемпион страны петербургский "Зенит" и обладатель Кубка России московский "Спартак".

О точном времени начала игры и старте билетной программы будет объявлено дополнительно.

Действующий обладатель Суперкубка – московский ЦСКА.

"Зенит" выигрывал этот титул 9 раз – рекордный показатель. "Спартаку" удалось завоевать трофей один раз.