Португальский эксперт призвал не переоценивать голы Роналду сборной Узбекистана

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает, что дубль Криштиану Роналду в матче против сборной Узбекистана на чемпионате мира не является показательным для нападающего.

"Да, забил два мяча. Но кому? Узбекистану, который, по сути, не сопротивлялся? А где он был предыдущие 10 матчей? Почему не забивал?" - сказал Барбоза "Спорт-Экспрессу", указав на неудачные игры футболиста сборной Португалии в предыдущих ЧМ и Евро. "Я сейчас имею виду очень важные для нас матчи на чемпионатах мира и Европы. Тогда Криштиану сборной своими результативными действиями не помог. Он же, например, не забил Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022, не забил Франции в четвертьфинале Евро-2024", - сказал агент.

Во втором туре Португалия разгромила сборную Узбекистана со счетом 5:0. Роналду нанес два точных удара и стал первым в истории футболистом с голами на шести чемпионатах мира.

В первом туре португальцы сыграли вничью с ДР Конго – 1:1, а игра Роналду вызвала критику у экспертов.

В третьем туре сборная Португалии сыграет с Колумбией. Игра пройдет в ночь на 28 июня по московскому времени.