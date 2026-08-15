Гимнастка Мельникова довела до четырех число своих медалей на ЧЕ-2026

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Ангелина Мельникова стала бронзовым призером чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнении на бревне.

Также в субботу она завоевала медаль аналогичного достоинства в вольных упражнениях.

Ранее сообщалось, что спортсменка завоевала золотые медали в личном многоборье и опорном прыжке.

Турнир проходит в Хорватии.

Ранее Мельникова столкнулась с визовыми проблемами перед вылетом в Загреб. Однако Хорватия пересмотрела свое решение и выдала визы спортсменкам.

Россияне выступают на ЧЕ под нейтральным флагом.