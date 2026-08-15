Матч Первой лиги "Сочи" - "Волга" перенесли на следующий день из-за угрозы БПЛА

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Матч между футбольными клубами "Cочи" и "Волга" на стадионе "Фишт" в Сочи перенесен на воскресенье, сообщает пресс-служба местного ФК в мессенджере Max.

"Уважаемые болельщики! Матч 6-го тура "Сочи" - "Волга" перенесён на 16 августа. Начало в 11:30 мск", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что приобретенные билеты остаются действительными.

Ранее сообщалось, что в субботу в связи с объявлением беспилотной опасности отложили начало матча между футбольными клубами "Cочи" и "Волга" на стадионе "Фишт", который должен был начаться в 18:00 мск субботы.