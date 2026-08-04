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Сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций 2027 года

Сборные России по волейболу примут участие в Лиге наций 2027 года
Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сборные России выступят на волейбольной Лиге наций-2027, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Участие отечественных национальных команд подтвердила Международная федерация волейбола (FIVB).

В связи с допуском сборных России, число участников Лиги наций в порядке исключения будет расширен с 18 о 19 команд как у мужчин, так и у женщин.

В начале августа FIVB допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации.

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