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"Зенит" обыграл "Краснодар" и возглавил таблицу РПЛ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:2 победили "Краснодар" в гостевом матче десятого тура чемпионата России.

В составе "Зенита" голы забили Максим Глушенков (40, 45+4), Александр Соболев (53).

Авторы голов в составе "Краснодара": Жоау Батчи (55), Джон Кордоба (77).

Для "Краснодара" это первое поражение в чемпионате.

"Зенит" набрал 21 очко и вышел на первое место в турнирной таблице. По дополнительным показателям он опережает идущий вторым "Краснодар", у которого также 21 очко.

Третье место занимает "Спартак", сыгравший вничью (1:1) с "Крыльями Советов" в Самаре. У "Спартака" 20 очков.

Краснодар Зенит Спартак РПЛ
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