Победитель первого "Чемпионата болельщиков" встретился с Валерием Карпиным

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провел встречу с победителем первого розыгрыша "Чемпионата болельщиков" москвичом Вадимом Бушуевым в Доме футбола. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Карпин пообщался с болельщиком и его семьей, рассказав о принципах формирования состава национальной команды и о том, как игроки из клубов-соперников взаимодействуют в сборной. Во встрече также приняли участие члены тренерского штаба Виктор Онопко и Юрий Никифоров, а вице-президент РФС Александр Мирзоян провел для гостей экскурсию по кабинету Никиты Симоняна.

"Эмоции, конечно, переполняют. Очень волновался перед встречей с Валерием Георгиевичем и представителями тренерского штаба. Мы очень рады, что удалось здесь побывать. Особенно впечатлил музей — проделана огромная работа. Такие встречи происходят нечасто, поэтому это действительно особенные впечатления. Хочется отдельно поблагодарить организаторов за внимание, сопровождение и возможность познакомиться с такими легендами футбола", - сказал Бушуев.

"Чемпионат болельщиков" — это система рейтинга и достижений, встроенная в приложение "Госуслуги: Карта болельщика". Сервис, запущенный Минцифры, РФС и РПЛ в начале сезона, поощряет посещение матчей всей семьей, участие в футбольных активностях и регулярную поддержку любимого клуба, формируя турнирную таблицу на основе набранных пользователями очков.