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Гретцки поддержал позицию Канады по недопуску россиян

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки поддержал решение премьер-министра Канады Марка Карни запретить участие сборных России и Белоруссии в предстоящем молодежном чемпионате мира по хоккею.

"Я понимаю позицию, которую занял премьер-министр, и хорошо, что он ее озвучил. Думаю, многие игроки и жители Канады разделяют это мнение", - приводит слова Гретцки The Globe and Mail.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить сборные России к соревнованиям под ее эгидой.

Ближайший турнир – молодежный ЧМ, который пройдет в Канаде и стартует в декабре. Однако премьер-министр Карни заявил, что России не разрешат участвовать в чемпионате мира по хоккею среди юниоров, который пройдет в Канаде в следующем месяце. Он добавил, что это решение Канада принимает самостоятельно.

Против решения CAS выступили и ряд европейских федераций, включая Германию, где в 2027 году пройдет взрослый ЧМ.

Канада Уэйн Гретцки хоккей
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