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У Зубкова не возникло планов немедленно покинуть пост главы Федерации бобслея России

Международная федерация, отстранившая его и еще трех российских спортсменов, запретила ему заниматься деятельностью, связанную с бобслеем

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Вопрос о том, нужно ли заменять президента Федерации бобслея России, обсудят на президиуме организации, который пройдет в ближайшее время, заявил президент федерации Александр Зубков.

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"Этот вопрос будет вынесен на президиум, там будет решаться. Президиум пройдет в ближайшее время", - сказал Зубков "Интерфаксу" в среду.

Он добавил, что нужно искать решение, чтобы оно было "не в ущерб федерации".

Как сообщалось, Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала до 2020 года российских бобслеистов Александра Зубкова, Ильвира Хузина, Алексея Пушкарева и Никиту Касьянова за подмену проб в 2014 году.

В решении антидопинговой группы IBSF говорится, что президент Федерации бобслея России Александр Зубков должен уйти со своего поста.

"Зубков подвергнут дисквалификации на два года по 18 декабря 2020 года, в течение которой он не может участвовать в соревнованиях или заниматься какой-либо активностью. "Активность" включает административную деятельность, такую как работа в качестве должностного лица, директора, сотрудника или волонтера в национальных организациях", - говорится в решении IBSF.

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Теги: бобслей, скелетон, допинг

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