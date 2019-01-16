Зубков и еще три российских бобслеиста дисквалифицированы на два года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала до 2020 года российских бобслеистов Александра Зубкова, Ильвира Хузина, Алексея Пушкарева и Никиту Касьянова за подмену проб в 2014 году, сообщает пресс-служба организации.

Их результаты аннулированы.

"Антидопинговая группа IBSF пришла к выводу, что Касьянов, Хузин, Пушкарев и Зубков совершили нарушение антидопинговых правил с использованием запрещенных субстанций и запрещенного метода (замена мочи)... Эти нарушения относятся к каждому из спортсменов, рассматриваются как одно нарушение", - говорится в сообщении, распространенном в среду.

Отмечается, что для каждого спортсмена это первое допинговое нарушение, но нет обстоятельств, которые могли бы привести к отмене или сокращению стандартного срока дисквалификации. Зубков отстранен с 19 декабря прошлого года, остальные спортсмены - с 13 декабря. Каждый наказан сроком дисквалификации на два года с этих дат, а также лишением всех спортивных достижений с февраля 2014 года. Зубков, согласно решению комиссии, также не сможет заниматься административной деятельностью, - в настоящее время он является главой Федерации бобслея России.

Сам Зубков заявил "Интерфаксу", что пока никаких документов не получал и решений не принимал.

Спортсмены могут обжаловать свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде.

Зубков должен уйти

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков должен уйти с поста из-за подмены проб в 2014 году, говорится в решении антидопинговой группы IBSF.

"Зубков подвергнут дисквалификации на два года по 18 декабря 2020 года, в течение которой он не может участвовать в соревнованиях или заниматься какой-либо активностью. "Активность" включает административную деятельность, такую как работа в качестве должностного лица, директора, сотрудника или волонтера в национальных организациях", - говорится в решении IBSF.

Зубков в настоящее время завершил свою спортивную карьеру.

Маневры вокруг Зубкова

Дисциплинарная комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировав две его золотые медали на ОИ в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпиадах. CAS поддержал решение об аннулированнии результатов Зубкова в Сочи, но заменил пожизненное отстранение от Игр на пропуск ОИ-2018. Зубков это решение не обжаловал, однако подал жалобу в российский суд.

21 ноября Мосгорсуд удовлетворил иск Зубкова о признании недействительным в РФ решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в его отношении, таким образом восстановив его в России в статусе олимпийского чемпиона.

6 декабря Олимпийский комитет России подал жалобу на это решение, объяснив его получением от МОК уведомления "с просьбой оказать содействие и предпринять необходимые юридические меры для того, чтобы обеспечить приведение в исполнение решения Спортивного арбитражного суда".

В январе Мосгорсуд отказал ОКР в жалобе по делу Зубкова.